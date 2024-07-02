Söke'de düğün sırasında bebeğe isabet eden yorgun mermi sonucu ölüm - Son Dakika
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Söke'de düğün sırasında bebeğe isabet eden yorgun mermi sonucu ölüm

Aydın'ın Söke ilçesinde düğün sırasında başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Olayın yaşandığı mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı. Bebeğin cenazesi toprağa verildi.

02.07.2024 15:25
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Aydın'ın Söke ilçesinde başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin, olay sırasında mahallede düğünü olan damat ile 3 kişi gözaltına alındı.

Evde annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın, başına isabet eden yorgun mermi nedeniyle ölümüne ilişkin soruşturma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede düğün yapılan alanda inceleme yaptı.

İncelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulunduğu öğrenildi.

Polis, damat D.G, ağabeyi C.G. ile babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B'yi gözaltına aldı.

Bebeğin cenazesi toprağa verildi

Pera Palabıyık için öğle vakti Hacı Halil Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Baba Ahmet Palabıyık, cenaze namazında gözyaşı döktü.

Törene Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da katıldı.

Namazın ardından bebeğin cenazesi Granta Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde dün, evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'a yorgun mermi isabet etmiş, başından ağır yaralanan bebek, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Palabıyık, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Söke'de düğün sırasında bebeğe isabet eden yorgun mermi sonucu ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Söke'de düğün sırasında bebeğe isabet eden yorgun mermi sonucu ölüm - Son Dakika
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