Söke'de Sakal-ı Şerif Ziyareti

Aydın'ın Söke ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Koca Camisi'ne gelen vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdi.
Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Keramettin Temiz'in tekbir ve salavat getirererek Sakal-ı Şerif'i ziyarete açtı. Vatandaşlar Sakal-ı Şerif'in önünden geçerken salavat getirip dua etti.
Temiz, Sakal-ı Şerif ziyaretlerinin Hazreti Muhammed'i hatırlamak ve ona olan muhabbeti tazelemek için yapıldığını ifade etti.
