Aydın'ın Söke ilçesinde, üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında G.Ş. (24) ve N.B'yi (29) takibe aldı.
Ekipler, sokakta durdurdukları şüphelilerin üzerlerinde 384 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Zanlılar, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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