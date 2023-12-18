SOL Parti, Asgari Ücret Görüşmeleri Hakkında Basın Açıklaması Yaptı

SOL Parti, bugün, Ankara'da, asgari ücret görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erdoğan, "Bugün, emeklilere insanca yaşama hakkı tanımayanlar, itibardan tasarruf etmeyenlerdir. Bu memleketin gençlerine insanca yaşayabilecekleri, insanca eğitim alabilecekleri koşulları sağlamayanlar, yandaşlarına huzur hakkı adı altında 3-5 yerden maaş bağlayanlardır. Bu ülkenin emekçilerini her geçen gün yoksullaştıranlar, patronların vergi borçlarını bir gecede sıfırlayanlardır. Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. Asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yolumuz yok" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün ikinci kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı. SOL Parti, ikinci toplantı sırasında Ankara, Sakarya Caddesi'nde, "İnsanca Yaşanacak Asgari Ücret ve Haklarımız İçin Mücadeleye" başlıklı basın açıklamasını yaptı. Partililer, "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Zam, zulüm, işkence, işte AKP", "Asgari değil, insanca yaşam", "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Sermayeye teslim olmayacağız" sloganlarını attı. Açıklamayı, SOL Parti Ankara İl Sözcüsü Fatoş Erol okudu. Açıklama şöyle:

"ASGARİ ÜCRETİN YILDA BİR KEZ BELİRLENMESİ 12 AYLIK SOYGUN DEMEKTİR"

"AKP iktidarının yıllarca emekçilere dayattığı sefaletle Türkiye'de ortalama ücret haline getirilen asgari ücretin belirlenmesine az bir zaman kaldı. Emekçilerin bütünlüklü temsil edilmediği asgari ücret masasında 12 ay boyunca milyonların cebine girecek ücret yılda sadece bir kez belirleniyor. Yıllardır uyguladıkları ucube ekonomi politikalarıyla halkı yoksulluğa sürükleyenler, uydurma enflasyon hedefini asgari ücret çıtası olarak belirliyorlar. Asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi 12 aylık soygun demektir. Sermayenin, bir avuç sömürücü zorbanın çıkarlarını temsil eden iktidar, krizin yükünü de faturasını da halka kesmektedir.

"BİR AVUÇ SÖMÜRÜCÜ ADINA İKTİDARI YÜRÜTENLERİN EMEKÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK BİR ÜCRET BELİRLEYEMEYECEĞİ AÇIKTIR"

Bugün, emeklilere insanca yaşama hakkı tanımayanlar, itibardan tasarruf etmeyenlerdir. Bu memleketin gençlerine insanca yaşayabilecekleri, insanca eğitim alabilecekleri koşulları sağlamayanlar, yandaşlarına huzur hakkı adı altında 3-5 yerden maaş bağlayanlardır. Bu ülkenin emekçilerini her geçen gün yoksullaştıranlar, patronların vergi borçlarını bir gecede sıfırlayanlardır. Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor. Asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır. İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yolumuz yok.

"İŞÇİLER, EMEKÇİLER, KÖYLÜLER, EMEKLİLER OLARAK İNSANCA BİR YAŞAM İÇİN BİRLEŞEREK MÜCADELE EDELİM, ASGARİ ÜCRET HAKKIMIZI BİRLEŞEREK KAZANALIM"

Asgari ücret, anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar ay ay telafi edilmelidir. İşçilerin emeğiyle, kanıyla, canıyla büyüyen ekonomiden tüm çalışan ve emeklilere refah payı garanti edilmelidir. Açgözlü sermayenin ihtiyaçlarını, çoğulculuk kisvesi altında meşrulaştırmaya çalışan antidemokratik komisyon yapısı değişmeli, çalışanların yarısına ulaşan asgari ücretlilerin seslerini doğrudan duyuracağı gerçek bir sözleşme yapısına geçilmelidir. Tekel karlarıyla, teşviklerle, vergi muafiyetleriyle semiren patronlardan servet vergisi alınmalıdır. Açlığa mahküm edilen emeklilerin ücretleri, en düşük emekli aylığı asgari ücret olacak biçimde belirlenmelidir. Bizler, işçiler, emekçiler, köylüler, emekliler olarak insanca bir yaşam için birleşerek mücadele edelim, asgari ücret hakkımızı birleşerek kazanalım."