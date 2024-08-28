SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi

Güncel

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yapacağı prova öncesi İstanbul semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK pilotları, Yenikapı semalarında izlenen çevre tanıma uçuşu kapsamında çeşitli manevralar gerçekleştirdi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda ilgi ve heyecanla takip edilen uçuş, birçok kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çevre tanıma uçuşu yaklaşık 25 dakika sürdü.

SOLOTÜRK'ün saat 18.00'de ise prova uçuşu yapması bekleniyor.