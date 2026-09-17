SOLOTÜRK, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı

SOLOTÜRK, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında 9 Eylül'de yaptığı gösteri uçuşunun kokpit görüntülerini paylaştı. Binlerce kişinin izlediği uçuşun paylaşımında kalkış anları ve uçuş sırasındaki kokpit görüntüleri yer aldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuna ait kokpit görüntülerini paylaştı.
SOLOTÜRK, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 9 Eylül'de İzmir'de uçuş yaptı.
Binlerce kişinin izlediği SOLOTÜRK gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri paylaşıldı.
Paylaşımda, uçakların kalkış anları ve uçuş sırasında kokpit görüntülerine yer verildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?