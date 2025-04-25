SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK'ün Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde sergilediği akrobatik hareket ve manevralar, izleyenlerin adeta nefesini kesti.
Törenler kapsamında Şehitler Abidesi'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da izcilerle gösteriyi izledi.
Şehitler Abidesi'ni ziyarete gelenler, ilgiyle izledikleri SOLOTÜRK'ün gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.
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