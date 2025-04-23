SOLOTÜRK\'ten Çanakkale\'de Etkileyici Gösteri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'de gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün F-16 uçağıyla yaptığı gösteriyi ilgiyle izledi, manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çanakkale Boğazı semalarında yarım saat süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Etkinlik alanında ayrıca öğrenciler, okullarınca hazırlanan gösterileri ve sahne etkinliklerini de sundu.