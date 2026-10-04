Soma'da 5 işçinin öldüğü göçükte babasını kaybeden madenci yeniden yer altına indi - Son Dakika
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Soma'da 5 işçinin öldüğü göçükte babasını kaybeden madenci yeniden yer altına indi

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Soma\'da 5 işçinin öldüğü göçükte babasını kaybeden madenci yeniden yer altına indi
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Manisa Soma'da 1 Ekim'de maden ocağındaki göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi kurtarıldı. Babası İsa Olcay'ı kaybeden Hüseyin Olcay, babasının göçük altında olduğunu öğrenince yeniden yer altına inip kurtarma çalışmalarına katıldı; olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Kütahyalı madenci İsa Olcay'ın kendisiyle aynı ocakta çalışan oğlu Hüseyin Olcay, kurtarma çalışması için gittiğinde babasının göçükte kaldığını öğrendiğini anlattı.

Soma'daki bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte babası İsa Olcay'ı (49) kaybeden maden işçisi Hüseyin Olcay (26), AA muhabirine, olay esnasında babasıyla aynı ocağın farklı bölümlerinde çalıştıklarını söyledi.

Ocakta 3 panonun (üretim alanı) bulunduğunu belirten Olcay, "Biri iptal durumdaydı, biri çalışıyordu. Ben çalışan panodaydım. Babamın bulunduğu pano ise yeni açılıyordu. Ocağı ayağa kaldıracak, üretimi rahatlatacak en işlek yer olması bekleniyordu. Babam da hazırlıklar için hep oradaydı hatta bana '15-20 günü kaldı, bir aya üretim başlar, ocak rahatlar.' diyordu." ifadesini kullandı.

Olcay, çalıştıkları esnada başka bir bölümde göçük meydana geldiğini duyduklarını dile getirerek, olayı duyar duymaz arkadaşlarıyla kurtarma çalışması için yakın mesafedeki bölgeye intikal ettiklerini kaydetti.

Göçük alanına ulaştıklarında geniş çaplı bir toprak kaymasıyla karşılaştıklarını belirten Olcay, "Yaklaşık 7 metre eninde, 3,5 metre yüksekliğinde ve 28 metre uzunluktaki alan komple göçük altında kalmıştı." dedi.

Olcay, göçükte kalanlar arasında babası İsa Olcay'ın da bulunduğunu orada öğrendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Göçük altında babam, babamın arkadaşı ve benimle yaşıt arkadaşım Ramazan İnce'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi vardı. İlk etapta yer üstüne çıkarılmaya çalışıldım ancak takip cihazından babamın halen göçük altında olduğunu öğrenince tekrar yer altına inerek arama kurtarma çalışmalarına katıldım."

Göçük yaşanan yerde kamyon büyüklüğünde kayaların bulunduğunu, bu nedenle babasının ve diğer işçilerin sağ çıkarılmasının çok zor olduğunu dile getiren Olcay, arama kurtarma ekiplerinin üç ayrı noktadan yoğun bir çalışma yürüttüğünü, acı haberi ise saatler sonra aldıklarını ifade etti. Olcay, "Arama çalışmalarının ardından son 3 işçinin de aynı noktada vefat ettiği haberini aldık. Cenazeler yer altından nakliye araçları ve bant sistemiyle çıkarıldı. En son babam çıkarıldı." diye konuştu.

Dedesi de maden ocağında yaşamını yitirmiş

Hüseyin Olcay, dedesinin de yıllar önce başka bir maden ocağında yaşamını yitirdiğini, ailece madende çalışarak geçimlerini sağladıklarını ve yaşanan bu acının tarifsiz olduğunu sözlerine ekledi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde bir madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Göçüğe ilişkin başlatılan soruşturmada, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelManisaSomaKazaSon Dakika

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