Maski, Uruzlar'ın Su Sorununu Çözüme Kavuşturuyor
Maski, Uruzlar'ın Su Sorununu Çözüme Kavuşturuyor

28.01.2026 12:23  Güncelleme: 14:11
Manisa MASKİ, Soma'nın Uruzlar Mahallesi'ndeki eski içme suyu hattını çelik borularla yenileyerek vatandaşların su sorununu çözüme kavuşturuyor.

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Soma ilçesi Uruzlar Mahallesi'nde vatandaşların yaşadığı içme suyu sorununu çözmek amacıyla hızlı bir çalışma başlattı. Tarım arazilerinden geçen ve yaklaşık 20 yıllık olması nedeniyle zamanla çürüyerek sık sık arızalara yol açan bin 250 metre uzunluğundaki içme suyu hattı, çelik borularla yenileniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde uzun yıllardır kullanılan ve eski altyapılardan kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. MASKİ ekipleri, Soma ilçesi Uruzlar Mahallesi'nde ekonomik ömrünü tamamladığı için sık sık arızalara neden olan  bin 250 metrelik içme suyu terfi hattında yenileme çalışması başlattı.

Mahallede önemli bir altyapı dönüşümü gerçekleştirdiklerini belirten Soma ilçe Şefi Ayşe Yorulmaz, "Uruzlar Mahallemizde ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu terfi hattını mahalle muhtarımızın talebi doğrultusunda çelik borularla yeniliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında mahallemizi sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturmuş olacağız" dedi.

Mahalleye içme suyunu sağlayan terfi hattının 20 yıl önce yapıldığını belirten Uruzlar Mahalle Muhtarı Yaşar Kaya, "Mahallemize içme suyu sağlayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan terfi hattımız 20 yıl önce yapılmıştı. Özellikle yaz aylarında, iki günde bir arıza yaşanıyordu. Mahalleli olarak çok susuzluk çektik. Tarladan geliyoruz sular kesik. Arıza yapılıyor, 3 gün sonra yine arızalanıyordu. İşin içinden çıkamaz hale gelince hattımızın yenilenmesi için MASKİ'ye dilekçe verdim. Allah razı olsun iki gün içinde bana dönüş yaptılar. Hattımızın yenilenmesi için çalışmalar başladı. Şuan 1 kilometrelik çelik içme suyu hattının çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Besim Dutlulu'dan Allah razı olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

