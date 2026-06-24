3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Soma ilçesi Tabanlar Mahallesi Şifadağ mevkisi yakınlarındaki ormanda, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Şevket YILMAZ/SOMA, (Manisa),
Son Dakika › Güncel › Soma'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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