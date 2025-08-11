Soma'da Orman Yangınına Müdahale

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
