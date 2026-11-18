Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkenin iç işlerine müdahalesinin devam etmesinden ciddi endişe duyduğunu belirterek Abu Dabi yönetimine, Somali ile ilişkilerini yalnızca federal hükümet üzerinden yürütme çağrısında bulundu.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE hükümetinin Somali'nin iç işlerine yönelik müdahalelerinin ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal birliğine zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Somali Federal Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri hükümetinin Somali'nin iç işlerine yönelik devam eden müdahalelerinden ciddi endişe duymaktadır. Bu müdahaleler, Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini zayıflatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un ulusa sesleniş konuşmasına atıfta bulunulan açıklamada, federal hükümeti devre dışı bırakan yabancı girişimlerin ve paralel güvenlik düzenlemelerinin kabul edilmeyeceği vurgulandı.

Somali'nin dış ilişkilerini yürütme konusunda tek yetkili makamın, federal hükümet olduğunun altı çizilen açıklamada, BAE'ye Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Somali, BAE'yi ülkeyle ilişkilerini BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak yalnızca federal hükümet üzerinden yürütmeye çağırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Somali'nin itirazlarının BAE halkına değil, BAE hükümetinin politikalarına yönelik olduğu belirtilen açıklamada, Somali ve BAE halkları arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin hedef alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Somali Federal Cumhuriyeti, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumak için gerekli tüm hukuki tedbirleri alacaktır." ifadesine yer verildi.

Somali ile BAE arasındaki ilişkiler

Somali ile BAE arasındaki ilişkiler, son yıllarda özellikle Somali'nin federal yapısı, bölgesel yönetimlerle yürütülen temaslar, liman işletmeciliği ve güvenlik işbirliği konularında zaman zaman gerilimlere sahne oldu.

BAE'nin Somali'deki bazı bölgesel yönetimlerle doğrudan geliştirdiği ilişkiler, Mogadişu yönetiminin dış ilişkiler ve ulusal egemenlik konusundaki yetkilerine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Somali federal hükümeti, ülkenin dış ilişkilerinin ve uluslararası güvenlik işbirliğinin merkezi hükümetin yetkileri çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini savunuyor.

Somali hükümeti, 12 Ocak 2026'da ülkenin egemenliğine, ulusal birliğine ve siyasi bağımsızlığına zarar veren faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle BAE ile yapılan anlaşmaları iptal etmişti.

Karar, Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarına ilişkin düzenlemelerin yanı sıra savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini de kapsamıştı.

Cumhurbaşkanı Mahmud da ulusa sesleniş konuşmasında, BAE'yi federal hükümetin onayı dışında askeri üsler kurmak ve merkezi yönetimin kontrolü dışında güvenlik güçleri oluşturmakla suçlamıştı.