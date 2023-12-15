Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu tarafından öldürülen motokuryenin eşi yeni görüntülerle ifade verdi

GAYE ŞEYMA CAN

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Hassan Sheikh Mohamud'in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, İstanbul Adliyesine gelerek Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni görüntü kayıtlarının dosyaya gelmesi sebebiyle savcılığa ek ifade verdi. Göçer ek ifadesinde, "Eşim evden kaskını takarak çıkmıştı. Kaza esnasında da başındaydı" dedi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil, 30 Kasım'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde motokuryeye Yunus Emre Göçer'in (38) kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı. Kazada, ağır yaralanan Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelinin ise 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden kurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek müşteki sıfatıyla ifade verdi. Göçer, ifadesinde eşinin kusurlu olduğuna yönelik tutanak tutan polis memurlarından ve olayda talimat veren Cumhuriyet savcısından da şikayetçi olmuştu.

"KASK KAZA ESNASINDA DA BAŞINDAYDI"

Öznur Göçer bugün, Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni görüntü kayıtları dosyaya gelmesi nedeniyle savcılığın talebiyle ek ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Göçer ek ifadesinde, "Eşim evden kaskını takarak çıkmıştı. Kaza esnasında da başındaydı. Olay yerinde diğer eşyalarıyla birlikte kaskı arkadaşı Hüseyin Yıldız aldı. Şu an öğrendiğimiz kadarıyla kask Kadir Arı'da Kaskın içinde kamera cihazı vardı lakin olay günü kayıt almamıştı. Dosya kapsamında ele geçen 60 bin TL tutarında para tarafımıza ait değildir. Olay nedeniyle karşı taraf sürücüsünden şikayetçiyim" ifadelerine yer verdi.

AV. IYAZ ÇİMEN: "PAZARTESİ KASKI TESLİM EDECEĞİZ"

İfade sonrasında Göçer avukatıyla birlikte adliye nönüde açıklama yaptı. Av. Iyaz Çimen, "Avrasya Tüneli'nden çıkış anına ilişkin yeni görüntü kayıtları dosyaya gelmiş. Bunlarla ilgili yeni dökümler yapıldıktan sonra kusur raporunun yazdırılması için fiziki olarak dosyamız şu anda Adli Tıp Kurumunda. Biz de oradan gelecek yeni kusur raporunu bekliyoruz ancak görüntü dökümlerini incelediğimizde herhangi bir şerit ihlalinin olmadığını detaylı bir şekilde döküm haline getirmişler. bundan kaynaklı da artık o uzaktan görüntüden ziyade net bir şekilde kazanın oluşunu, kimin fren yapıp yapmadığını görebiliyoruz. Ayrıca kaza anında çarpmanın etkisiyle bu öykülerin başından fırlayan kaskımız var. Tekrardan buraya teslim edeceğiz. Burada ifadede bulunduk. Pazartesi kaskı teslim edeceğiz" diye konuştu.

Göçer ise, "Sonuna kadar devam edeceğim. Haklı olduğumuzu zaten biliyorduk baştan beri. Şu anda da tamamen görüntülerde gördük" dedi.