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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yargılanacak - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yargılanacak

İstanbul'da motokuryeye çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılanmasına 16 Ocak'ta başlanacak.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu yargılanacak
27.12.2023 - 12:58,
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Özden ATİK/ İSTANBUL, FATİH'te motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılanmasına 16 Ocak'ta başlanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 33 Asliye Mahkemesince kabul edildi. Mahkeme ilk duruşma tarihini 16 Ocak olarak belirledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde Yunus Emre Göçer'in sevk ve idaresindeki 16 AFL 804 plakalı sayılı araca şüpheli Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un sevk idaresindeki 06 CD 4581 plaka sayılı aracıyla çarpması sonucu Göçer'in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 6 Aralık'ta vefat ettiği kaydediliyor.

Müşteki Öznur Göçer'in 13-15 Aralık'ta alınan ifadesinde şikayetçi olduğu, 20 Aralık'taki ifadesinde ise "Bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını" beyan ettiği iddianamede yer alıyor. İddianamede, şüphelinin kusurlu eylemiyle Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebebiyet verdiği belirtilerek " Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan  6 yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: DHA
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