Somali'de Galmudug'ta Yeni Seçim Dönemi - Son Dakika
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Somali'de Galmudug'ta Yeni Seçim Dönemi

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Galmudug'da 'bir kişi bir oy' sistemiyle seçimler başladı. Seçmenler yerel ve eyalet temsilcilerini seçecek.

Somali'nin Galmudug eyaletinde halk, "bir kişi bir oy" esasına dayalı seçim sistemiyle oy kullanmaya başladı.

Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA) tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Galmudug'un 11 ilçesinde seçmenlerin, yerel meclis üyeleri ile eyalet parlamentosu temsilcilerini belirlemek üzere sandık başına gittiği bildirildi.

Açıklamada, seçmenlerin yerel meclis ve eyalet parlamentosu temsilcilerini birleşik oy pusulasıyla seçeceği kaydedildi.

Öte yandan Somali Ulusal Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (NIEBC) Başkanı Abdikarim Ahmed Hasan, Galmudug'un idari merkezi Dhusamareb'de oy verme işlemini resmen başlatarak seçim sürecini başlattığını duyurdu.

Somali'de doğrudan seçimler

Somali'de doğrudan genel seçimler en son 1969'da düzenlenmişti. Ülke, 1991'de başlayan iç savaşın ardından uzun yıllar "4,5 sistemi" olarak bilinen kabile temelli temsil modeliyle yönetildi. Bu sistemde vatandaşlar doğrudan oy kullanamazken, milletvekilleri kabile delegeleri tarafından seçiliyor, cumhurbaşkanı ise milletvekillerinin oylarıyla belirleniyordu.

Somali'de "1 kişi, 1 oy" sistemine dayalı doğrudan seçimler daha önce Mogadişu'nun Benadir bölgesinde ve Güneybatı Eyaleti'nde düzenlenmişti.

Somali hükümeti, Aralık 2025'te başkent Mogadişu'nun da bulunduğu Benadir bölgesinde 56 yıl aradan sonra yerel seçimler düzenleyerek doğrudan seçim modelini yeniden uygulamaya koymuştu. Daha sonra Güneybatı Eyaleti'nde gerçekleştirilen seçimler, Somali'de ilk kez başkent dışında "bir kişi bir oy" esasına göre yapılan doğrudan seçimler olarak kayıtlara geçmişti.

Galmudug'da bugün başlayan seçimlerle birlikte Somali, uzun yıllardır uygulanan dolaylı ve kabile temelli "4,5 sistemi"nden doğrudan halk oylamasına dayalı seçim sistemine geçiş sürecinde bir adım daha atmış oldu.

Hükümet, yerel seçimlerin ardından ülke genelinde doğrudan, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir seçim sistemini kalıcı hale getirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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