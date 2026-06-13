Somali'de 'Tek Kişi, Tek Oy' Desteği

Somali'de Hirshabelle Eyaleti Başkanı Ali Guudlaawe, federal hükümetin "tek kişi, tek oy" sistemine geçiş planına destek verdiklerini açıkladı.

Guudlaawe, basına yaptığı açıklamada, tüm Somali vatandaşlarının oy kullanabileceği "tek kişi, tek oy" seçim sistemiyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, ülkede tek kişi, tek oy esasına dayalı bir seçimin gerçekleştirilmesini sağlamak için yanınızdayız." ifadesini kullanan Guudlaawe, eyalet yönetimi olarak federal hükümetin seçim reformu konusunda ortak hareket edeceklerini belirtti.

Somali'de uzun süredir tartışılan seçim sisteminin değiştirilmesi ve siyasi temsilin doğrudan halkın tercihleriyle belirlenmesi hedefleniyor. Yeni sistemle siyasi gücün doğrudan Somali halkına aktarılması amaçlanıyor.

"Tek kişi, tek oy" seçim sistemi

Somali'de federal hükümetin uzun yıllardır uygulanan 4,5 kabile temelli dolaylı seçim sisteminden, istikrar ve güçlü devlet yapısı vadeden "tek kişi, tek oy" modeline geçiş hedefi, ülke tarihinde yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. ???????

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un göreve başlamasının ardından gündeme gelen doğrudan seçim sistemi, yönetimin öncelikli reform başlıklarından biri oldu.

Başkent Mogadişu'nun da yer aldığı Benadir bölgesinde Aralık 2025'te 57 yıl aradan sonra doğrudan seçim modeli uygulandı.

Bunun ardından Güneybatı eyaletinde 10 Mayıs'ta milletvekili seçimi gerçekleştirildi.

Milletvekili seçimlerinin tüm eyaletlerde tamamlanmasının ardından, Somali Federal Meclisinde cumhurbaşkanının seçileceği yeni modelin uygulanması hedefleniyor.