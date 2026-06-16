Somali'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika
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Somali'den İsrail'e Sert Tepki

16.06.2026 14:34
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Somali, İsrail'in Somaliland ile izole temaslarını egemenlik ihlali olarak kınadı.

Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, İsrail yönetiminin Somali Federal Hükümeti'nin bilgisi ve onayı dışında ülkenin kuzeybatısındaki ayrılıkçı Somaliland yönetimiyle temas kurduğuna ilişkin haberlerden "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Somaliland yönetimiyle Somali Federal Hükümeti'nin dışında yürüttüğü her türlü siyasi ve diplomatik girişimin ülkenin egemenliği, birliği, toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, Somali'nin uluslararası toplum tarafından tanınan egemen bir devlet olduğu vurgulanarak, ülkeyi uluslararası ilişkilerde temsil etmeye yetkili tek meşru makamın Somali Federal Hükümeti olduğu ifade edildi.

Somali Federal Hükümeti'nin devre dışı bırakılarak ayrılıkçı yönetimle kurulacak siyasi, diplomatik veya diğer nitelikteki temasların uluslararası hukukla bağdaşmadığı ve hukuki ya da siyasi meşruiyet taşımadığı vurgulanan açıklamada, bu tür girişimlerin kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği (AfB), Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve tüm uluslararası ortaklara çağrıda bulunularak, uluslararası hukukun korunması, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve ülkenin birliği ile istikrarını zedeleyen girişimlerin kınanması istendi.

Somali Federal Cumhuriyeti'nin, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumak amacıyla diplomatik, hukuki ve diğer uygun yollar dahil gerekli ve hukuka uygun tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulanan açıklamada, ülkenin barışçıl diyaloğa, bölgesel istikrara ve tüm ortaklarla yapıcı işbirliğine bağlılığını sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Somali'nin egemenliğini ihlal eden veya Somali halkının birliğini tehdit eden hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık 2025'te yaptığı açıklamayla Somaliland'i tanıdıklarını duyurmuş bu kararla İsrail Somaliland'i tanıyan tek ülke olmuştu.

Somali Federal Hükümeti ise Somaliland'i, ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Somali'nin ayrılmaz parçası olarak görürken, Somaliland yönetimi tarafından üçüncü ülkelerle imzalanan anlaşmaların hukuken geçerli olmadığı görüşünü savunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Somali'den İsrail'e Sert Tepki - Son Dakika

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