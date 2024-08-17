Son 53 yılın Temmuz ayında en sıcak yer 45,9 dereceyle Cizre oldu - Son Dakika
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Son 53 yılın Temmuz ayında en sıcak yer 45,9 dereceyle Cizre oldu

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ayı Temmuz olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 45,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. Yüksek sıcaklıkların devam ettiği ilçede vatandaşlar mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyor.

17.08.2024 19:59
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Son 53 yılın Temmuz ayında en sıcak yer 45,9 dereceyle Cizre oldu

ŞIRNAK - Türkiye'de son 53 yılın en sıcak ayı Temmuz olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 45,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşandı. Yüksek sıcaklıkların devam ettiği ilçede vatandaşlar mecburi olmadıkça dışarı çıkmıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından geçen ayın Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu. Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da yaşandığını açıkladı.

Son 53 yılın Temmuz ayında en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü Şırnak Cizre'de sıcak havalar etkisini sürdürüyor, sokaklar boş kaldı. 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta duruyor. Mehmet Demir isimli vatandaş, "Burada acayip sıcaklar var. Ben Van'dan geldim, kaç gündür Cizre'deyim bu sıcaklara alışkın değilim. Bizim şehrimiz bu kadar sıcak değil. Sıcaktan dolayı şehir bomboş durumda. Emin olabilirsiniz ayaklarımın altı yanıyor. Gerçekten burası çok sıcak, geldiğimiz yer çok serin ve havası iyi. Bu sıcaklarda duran insanlara Allah yardımcı olsun. Bayağı sıcak gerçekten dayanılmıyor" dedi.

Yüksek sıcaklıktan dolayı dışarı çıkamadıklarını ifade eden Yusuf Üzen ise, "Sıcaklık aşırı derecede var. Sıcaklık şuan 45 derece hissediliyor. Her yıl Cizre'de sıcaklık rekoru kırılıyor. Sıcaktan dolayı gerçekten dışarı çıkamıyoruz. Aşırı ter ve nem var. Sıcaktan dolayı dışarıda yürüyemiyoruz. Yaşlı olan hastalarımız sıcaktan dolayı rahatsızlanıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son 53 yılın Temmuz ayında en sıcak yer 45,9 dereceyle Cizre oldu - Son Dakika

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