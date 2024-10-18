Sorgun'un Çevre Yolu Çalışmaları Hızla İlerliyor

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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, belediye tarafından yürütülen çevre yolu çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Yol çalışmalarını inceleyen Ekinci, çevre yolunun tamamlandığında trafiği rahatlatacağını belirtti.

Ekinci, alternatif çevre yolu projesini çok kısa sürede tamamlamak için çalıştıklarını anlatarak, "Ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yol tamamlandığında, ilçemizin ulaşım ağını güçlendirecek ve şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlatacak. Çalışmalarımız planlandığı gibi ilerliyor ve kısa sürede tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.