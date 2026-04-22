Sosyal Medyada Uyuşturucuya Geçit Yok

Adana merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşları uyuşturucu kullanımına özendirenlere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından 20 Nisan'da Adana merkezli 25 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 45'i yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 29'u serbest bırakıldı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda adli işlemlerin yanı sıra sahadaki operasyonların sürdürüldüğü, sanal ortamda uyuşturucuyu özendirme ve bunun ticaretine karşı mücadelenin de kararlılıkla devam edeceği belirtildi.