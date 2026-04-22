Sosyal Medyada Uyuşturucuya Geçit Yok

22.04.2026 17:03
Adana'da 25 ilde uyuşturucu özendiren 45 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı.

Adana merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya aracılığıyla uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 45 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Mart'ta başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden vatandaşları uyuşturucu kullanımına özendirenlere yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmanın ardından 20 Nisan'da Adana merkezli 25 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 53 zanlıdan 45'i yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 29'u serbest bırakıldı.

Ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda adli işlemlerin yanı sıra sahadaki operasyonların sürdürüldüğü, sanal ortamda uyuşturucuyu özendirme ve bunun ticaretine karşı mücadelenin de kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı Milyarlık bahis çetesi çökertildi: 40 ilde 102 gözaltı
Stresten yerinde duramadı Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü Stresten yerinde duramadı! Maç biter bitmez dizlerinin üstüne çöktü
Tuncay Sonel’den “Gülistan’ın cesedi gizlice gömüldü mü“ sorusuna yanıt Tuncay Sonel'den "Gülistan'ın cesedi gizlice gömüldü mü?" sorusuna yanıt
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı 12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı
Gaziantep FK’nin kabusu sona erdi Gaziantep FK'nin kabusu sona erdi

16:44
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
Trump: İran ile cuma günü görüşebiliriz
16:40
Davutoğlu’nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
Davutoğlu'nun unutamadığı Erdoğan anısı: O fotoğrafları gösterip dedi ki...
16:15
Gülistan’ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
Gülistan'ın yakın arkadaşı: Üst düzey müşteriler bizi taciz ederdi
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
