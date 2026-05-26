SpaceX'in Borç Yükü ve İlişkili Taraf İşlemleri

26.05.2026 09:58
SpaceX, Valor Equity ile 20 milyar dolarlık borç anlaşması yaptı, denetçiler eleştiriyor.

SpaceX’in halka arz hazırlıkları devam ederken, yönetim kurulu üyesi Antonio Gracias’ın sahibi olduğu Valor Equity Partners ile yapılan ilişkili taraf işlemleri dikkat çekiyor. Gracias, Musk’a 2000’lerin başında borç vererek dostluğunu pekiştirdi ve Musk’ın birçok şirketinde yönetim kurulunda yer aldı. SpaceX’in S-1 dosyasına göre, xAI’ye bağlı CTC şirketi, Valor ile yapay zeka donanımı için üç kiralama anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar, SpaceX’in garantörlüğünde toplam 20 milyar dolarlık ödeme yükümlülüğü oluşturuyor. Denetçi PwC, işlemi “başarısız satış ve geri kiralama” olarak sınıflandırdı ve 9 milyar dolarlık borç, SpaceX bilançosuna ilişkili taraf borcu olarak kaydedildi.

Kurumsal yönetim uzmanları, işlemin şartlarının bağımsız bir tarafla yapılana göre daha az elverişli olabileceğini ve Gracias’ın onay sürecinden çekilip çekilmediğinin açıklanmamasını eleştirdi. SpaceX, Nasdaq’ta “kontrol edilen şirket” statüsünde olacak ve Musk’ın kontrolü güçlü kalacak. Nasdaq’ın yeni kuralıyla SpaceX’in hızlı endeks dahil edilmesi, 60 milyar dolara kadar zorunlu alımı tetikleyebilir.

