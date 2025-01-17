SpaceX'in Starship Roketi Testte Parçalandı - Son Dakika
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SpaceX'in Starship Roketi Testte Parçalandı

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SpaceX'in Starship roketi, fırlatıldıktan 8 dakika sonra parçalanırken, Super Heavy geri döndü.

17.01.2025 11:54
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- SpaceX'in Starship roketi fırlatıldıktan 8 dakika sonra parçalandı

TEXAS - ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği Starship roketi, test uçuşu için havalandıktan 8 dakika sonra parçalandı. Roketin güçlendirici kısmı olan "Super Heavy" ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü.

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in kargo ve insan taşıma amacıyla geliştirdiği 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, Texas eyaletindeki Boca Chica bölgesinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından test uçuşu için Türkiye saati ile 01.38'de fırlatıldı. SpaceX görev kontrol merkezi, roketle kalkıştan 8 dakika sonra bağlantıyı kaybetti. Roketin üst kısmı parçalanırken, güçlendirici kısmı olan "Super Heavy" ise fırlatma rampasına planlandığı şekilde geri döndü.

SpaceX İletişim Müdürü Dan Huot, "Roketle iletişimimizi kaybettik. Bu, bize esasen üst kademede bir anormallik olduğunu gösteriyor" dedi. Elon Musk ise sosyal medya hesabından roketin parçalanan bölümünü paylaşarak, "Başarı belirsizdir, ancak eğlence garantilidir!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince semalarında iz bırakan turuncu ışık topları görüldü.

Uçaklar rotaları değiştirdi

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.

SpaceX\'in Starship Roketi Testte Parçalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel SpaceX'in Starship Roketi Testte Parçalandı - Son Dakika

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