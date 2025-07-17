Srebrenitsa'da 30 Yıl Sonra Anma Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Srebrenitsa'da 30 Yıl Sonra Anma Töreni

Srebrenitsa\'da 30 Yıl Sonra Anma Töreni
17.07.2025 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek'te 1992-1995 savaşında katledilen Boşnak gençler anıldı, soykırım unutulmadı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta "Akrepler" adı verilen Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 6 Srebrenitsalı Boşnak genç için anma töreni yapıldı.

Başkent Saraybosna'nın doğusunda yer alan Trnovo'da 6 gencin katledildiği ormanlık alanda, katliamın 30. yılında anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileriyle kurşuna dizilen gençlerin yakınları katıldı.

Törende, katledilenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Öldürüldüğünde 25 yaşında olan Juso Delic'in kardeşi Sevdalija Delic, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin katledildiği videoyu izlediğinde onu zor tanıdığını çünkü infazdan önce ağır işkenceye maruz kaldığını söyledi.

DNA testinden sonra kardeşinin cenazesine ulaşabildiğini aktaran Delic, "Kardeşimi tanıyamadım. O kadar dövülmüş, işkence görmüştü ki öz kardeşimi tanıyamadım. Sonradan DNA testi ve üzerindeki gömlek sayesinde teşhis edildi." dedi.

Delic, kardeşinin Birleşmiş Milletlerin (BM) gözetimi altında katledildiğine işaret ederek "Sırp caniler, işgalciler bu katliamı yaptı. Eminim dünya bunu havadan izliyordu, bizim çektiğimiz acıyı kaydediyordu. 30 yıl sonra bile hala uluslararası topluma güvenmek yanlış. Dünya bizi sattı ve Sırpların yardımıyla katletti. Bugün hala 'bir daha asla' diyorlar ama canlı canlı izliyoruz, yine soykırımlar yaşanıyor. Ne BM var ne adalet var. Sadece güç var." ifadesini kullandı.

"Srebrenitsa'dan sonra ders alınsaydı bugün Ukrayna, Filistin ve başka yerler yanmazdı"

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subasic ise 30 yıl sonra dahi Srebrenitsa soykırımından ders alınmadığını aktardı.

Subasic, savaş suçlularının yüceltildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Gerçekler inkar ediliyor, soykırım reddediliyor. İnsanlık nerede, insanlık yok oldu, suçlular cesaretlendi. Bunun sorumlusu dünya, Avrupa, Bosna Hersek'in mahkemesi ve savcılığıdır. Srebrenitsa'dan sonra ders alınsaydı bugün Ukrayna, Filistin ve başka yerler yanmazdı. Biz burada dururken anneler ağlıyor, çocuklar öldürülüyor, kadınlar tecavüze uğruyor. İnsan hayatı bu kadar değersiz mi? Farklılık güzeldir ama bölünme değildir."

Kurbanların yakınları, bugün ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde yer alan bölgede, öldürülen gençler için anıt yapılmasına izin verilmediğini belirtti.

Trnovo'da neler yaşandı?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 36 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic, 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic 5 yıl hapis cezası almıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Srebrenitsa Katliamı, İnsan Hakları, Srebrenitsa, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Srebrenitsa'da 30 Yıl Sonra Anma Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz Fatih Tekke 2 transferi açıkladı: Onları bekliyoruz
İtalyan ekibine kötü haber Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı İtalyan ekibine kötü haber! Ünlü teknik direktör hastaneye kaldırıldı
Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Süper Lig ekibi İsrailli oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Osimhen’i istemediler Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor
Belçika’da festival öncesi yangın Sahne tamamen küle döndü Belçika'da festival öncesi yangın! Sahne tamamen küle döndü
Ankaragücü’nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk Ankaragücü'nden ayrılık sonrası açıklama: Kurtulduk
İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor’da İsmi 4 büyüklerle anılan Petkovic, resmen Kocaelispor'da
Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık Beşiktaş'ta korkutan sakatlık

16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
14:04
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar
26 ilde yapılan son seçim anketinde sürpriz sonuçlar!
12:58
Tunceli Valisi Aygöl’ün esnaf ziyaretine damga vuran an Korumanın bakışlara dikkat
Tunceli Valisi Aygöl'ün esnaf ziyaretine damga vuran an! Korumanın bakışlara dikkat
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:21
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı
Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
22:19
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
Cübbeli Ahmet ile Egemen Bağış arasındaki tartışma büyüyor: İnkar ederek montaj diyeceğine tövbe et
21:53
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de çatışmayı sonlandıracak adımlar üzerinde anlaştık
21:50
İsrail’in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
İsrail'in Şam Saldırısında Yaralılara Müdahale
21:36
UEFA, Arsenal Tivat’ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
UEFA, Arsenal Tivat'ı şike yaptığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 10 yıl men etti
21:30
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger’e 3-2 kaybetti
Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolfsberger'e 3-2 kaybetti
21:30
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
21:21
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
Koalisyon ortağı çekildi, Netanyahu hükümeti azınlık durumuna düştü
21:13
Beşiktaş’ta korkutan sakatlık
Beşiktaş'ta korkutan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 17:02:27. #7.13#
SON DAKİKA: Srebrenitsa'da 30 Yıl Sonra Anma Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.