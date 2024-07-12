Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılında hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı - Son Dakika
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Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılında hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı

Kartal Belediyesi, Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda, katliamda hayatını kaybedenler için temsili ayakkabılar konuldu ve anıta karanfiller bırakıldı.

12.07.2024 22:36
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Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılında hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, 11 Temmuz 1995'te, Yugoslavya iç savaşı sırasında Sırp ordusunun Bosna-Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa'yı işgal ederek 8 binin üzerinde Boşnak sivili katledişinin 29'uncu yılı dolayısıyla, Kartal'da bir anma programı düzenledi.

Kartal Belediyesi ve çeşitli dernekler tarafından Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılında anma töreni gerçekleştirildi. Rıhtım Caddesi üzerine koyulan temsili ayakkabılar ile yaşanan katliama dikkat çekildi. Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Anadolu Yakası Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği ile Kartal Belediyesi'nin birlikte hazırladığı programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, siyasetçiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katılım sağladı. Belgesel film gösterimi, müzikal performans ve sahne konuşmalarının ardından, Kartal Meydanı'nda yer alan ve Gürcü heykel sanatçısı Jhon Gogaberishvili'nin eserleştirdiği Srebrenica Boşnak Soykırımı Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

"Avrupa'nın göbeğinde insanlığın öldüğü bir gün"

Anma programında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu birlik olmadan, bu programlar olmadan ve bu ses yükseltilmeden bunun olması çok mümkün değildi. Bundan 29 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde insanlığın öldüğü bir gün 11 Temmuz. Dolayısıyla, yine benden önce konuşmacıların değindiği gibi, insanlığa iyi insanlar yetiştirmek zorundayız. Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen Hacı Bektaşi Veli'nin, Mevlana'nın hoşgörüsü ile yetişmiş, barışı ve hoşgörüyü içselleştirmiş bir dünyaya ihtiyaç olduğunu hep birlikte hatırlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Srebrenitsa Katliamı'nın 29. yılında hayatını kaybedenler Kartal'da anıldı - Son Dakika

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