Sri Lanka'da NPP Bloğu Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Sri Lanka'da NPP Bloğu Seçimi Kazandı

Erken seçimlerde NPP, oyların %62'sini alarak parlamentoda kesin çoğunluğu elde etti.

15.11.2024 11:47
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Sri Lanka'da dün yapılan erken parlamento seçimlerinde, Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake'nin Marksist eğilimli partisi Ulusal Halk Gücü'nün (NPP) öncülüğünü yaptığı blok kazandı.

Sri Lanka Seçim Komisyonu tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, NPP partisi oyların yaklaşık yüzde 62'sini alarak parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Bu sonuçlara göre, NPP, 225 sandalyeli parlamentonun, halk oylamasıyla seçilen 196 sandalyenin üçte ikilik çoğunluğunu garantiledi.

Yerel basın, partilerin aldıkları oylarla orantılı olarak dağıtılacak diğer sandalyelerin paylaşılmasının ardından NPP'nin sandalye sayısının 150'yi geçeceğini öngörüyor.

NPP'nin üst düzey bir yetkilisi, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kesinleşmesinin ardından parlamentoda 158'den fazla sandalye sayısına ulaşmayı beklediklerini söyledi.

Devlet Başkanı Dissanayake, dün oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Güçlü bir parlamento oluşturmayı hedefliyoruz ve halkın bize bu konuda destek vereceğine inanıyorum." ifadesini kullanmıştı.

Eylülde devlet başkanı seçilen Dissanayake, kasımda erken parlamento seçimi kararı almış ve parlamentoyu feshetmişti. Seçimler, Dissanayake için önem arz ediyor.

Sri Lanka tarihinde ilk kez, 21 Eylül'de yapılan seçimlerde hiçbir adayın oyların mutlak çoğunluğunu, yani yüzde 50'den fazlasını alamaması üzerine devlet başkanı, ikinci tercihlerin sayımıyla belirlenmişti.

Marksist eğilimli Dissanayake, ikinci tercihlerin sayımında en yakın rakibi muhalefet lideri Sajith Premadasa'yı geride bırakmış ve böylece Sri Lanka'nın 10. Devlet Başkanı olmuştu.

Kaynak: AA

Parlamento, Sri Lanka, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da NPP Bloğu Seçimi Kazandı - Son Dakika

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