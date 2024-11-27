Starmer, İsrail'e Silah Satışını Reddetti - Son Dakika
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Starmer, İsrail'e Silah Satışını Reddetti

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'e silah satışlarını askıya alma talebini kabul etmedi.

27.11.2024 17:18
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e tüm silah satışlarının askıya alınması yönündeki talebi reddetti.

Starmer, İngiltere Parlamentosundaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Brendan O'Hara, oturumda, Starmer'in, Gazze'ye daha fazla yardımın girmesine izin vermemesi nedeniyle İsrail hükümetine yaptığı çağrıyı hatırlattı.

O'Hara, Başbakan'a, artık İsrail hükümetine seslenmekten ve ne kadar kızgın olduğunu söylemekten daha fazlasını yapmasının zamanının gelip gelmediğini sordu.

SNP milletvekili, ayrıca "Artık İsrail'e tüm silah ihracatını durdurmanızın, yaptırım uygulamanızın ve tüm yasa dışı yerleşimlerle ticareti durdurmanızın ve Filistin'i tanımanızın zamanı gelmedi mi?" sorusunu yöneltti.

Başbakan Starmer, milletvekilline verdiği yanıtta, "İsrail'e, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı kendisini savunabilecek kabiliyetlerin satışı konusundaki tutumumuzu çok ama çok net şekilde ortaya koymuştum ve bunu yapmaya devam edeceğimizi de açıkça ifade ediyorum." dedi.

350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'u askıya alınmıştı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satışına yönelik verilen 350 lisansın yaklaşık 30'unu askıya alacaklarını bildirmişti. Ancak kısmi silah ambargosuna, İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti. Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngilizlerin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de bu kararın İsrail'in güvenliği üzerinde "önemli etkisi olmayacağını" açıklayarak, İsrail'in genel güvenliğinin tehlikeye atılmayacağına dair güvence vermişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İngiltere'nin İsrail'e kısmi silah ambargosu kararının "yetersiz" ve "geç alınmış" olduğu eleştirisinde bulunarak, silah tedarikinin tamamen durdurulmasını istiyor.

Kaynak: AA

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