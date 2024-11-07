Starmer ve Kral Abdullah'dan Orta Doğu Değerlendirmesi - Son Dakika
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Starmer ve Kral Abdullah'dan Orta Doğu Değerlendirmesi

İngiltere Başbakanı Starmer ve Ürdün Kralı Abdullah, Londra'da Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

07.11.2024 02:46
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, Londra'da yaptıkları görüşmede, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada, Starmer'ın, Ürdün Kralı Abdullah ile Londra'daki ofisinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, liderlerin yaptıkları görüşmede Orta Doğu'daki durumu değerlendirdikleri, Lübnan ve Gazze'de ateşkes ihtiyacını ele aldıkları kaydedildi.

Starmer'ın Gazze'deki yıkıcı insani duruma değindiği belirtilen açıklamada, Başbakan'ın, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerine devam etmesine ve daha fazla yardıma izin vermesinin önemini yinelediği bildirildi.

Açıklamada, iki liderin, işgal altındaki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti dahil Batı Şeria'daki durumun son derece endişe verici olduğunu kaydettiği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, liderlerin, Lübnan'da akan kanın durdurulması için de siyasi çözümün desteklenmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Starmer ve Kral Abdullah'dan Orta Doğu Değerlendirmesi - Son Dakika

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