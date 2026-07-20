Su Aktiviteleri İleri Yaşlı Kadınları Güçlendiriyor - Son Dakika
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Su Aktiviteleri İleri Yaşlı Kadınları Güçlendiriyor

20.07.2026 11:50
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Su temelli aktiviteler, ileri yaştaki kadınların sağlık, sosyal ilişkiler ve özgüvenini artırıyor.

Bilim insanları yüzme, kürek çekme, kano, sörf ve su aerobiği gibi su temelli aktivitelerin ileri yaştaki kadınların yalnızca fiziksel ve ruhsal sağlığını değil, sosyal ilişkilerini ve özgüvenini de güçlendirebildiğini ortaya koydu.

Kanada'daki McMaster Üniversitesi, Concordia Üniversitesi ve Avusturya'daki Karl Landsteiner Sağlık Bilimleri Üniversitesinden bilim insanları suyun ileri yaşlardaki rolünü değerlendirmek amacıyla yayımlanmış yaklaşık 1500 çalışmayı inceledi.

Bilim insanları, daha sonra da ileri yaştaki kadınların yüzme, yelken, sörf, kano, kürek ve su egzersizleri gibi su temelli etkinliklerine ilişkin deneyimlerini ele alan hakemli 36 araştırmayı ayrıntılı olarak analiz etti.

Araştırmada, su temelli aktivitelerin ileri yaşlardaki kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı ile özgüvenini güçlendirdiği ortaya çıktı.

Birçok kadının suyun, egzersizi karada yapılan aktivitelere kıyasla daha kolay ve konforlu hale getirdiğini belirttiği aktarılan araştırmada, su içinde yapılan egzersizlerin eklem ağrılarını hafiflettiği ve hareket kabiliyetini artırdığı ifade edildi.

Araştırmada söz konusu aktivitelerin stresi azalttığı, kadınların yas ve kayıp gibi zorlu yaşam deneyimleriyle başa çıkmalarını kolaylaştırdığı belirlendi.

Su aktivitelerinin ileri yaştaki kadınların kendilerini keşfetmelerine yardımcı olduğu ve başarı duygularını artırdığı kaydedilen araştırmada, bu aktivitelere ilişkin kulüplerin, sınıfların ve grupların sosyal ilişkileri güçlendirdiği ve yalnızlık hissini azalttığı belirtildi.

Araştırmada, göl, nehir, deniz ve plaj gibi suyla ilişkili alanların birçok kadın için çocukluk anıları, aile gelenekleri ve yaşamlarındaki önemli olaylarla bağlantılı olduğu, bu nedenle suyun güçlü bir aidiyet ve huzur duygusu oluşturduğu ifade edildi.

Öte yandan maliyet, ulaşım zorlukları, sağlık sorunları, beden algısına ilişkin kaygılar, kültürel beklentiler ve çevre kirliliği gibi etkenlerin kadınların su temelli aktivitelere katılımını sınırlandırabileceği vurgulandı.

Araştırmanın sonuçları, Water Alternatives dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Su Aktiviteleri İleri Yaşlı Kadınları Güçlendiriyor - Son Dakika

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