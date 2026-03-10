Şubat'ta 126 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şubat'ta 126 İşçi Hayatını Kaybetti

10.03.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSİG, şubat ayında en az 126 işçinin hayatını kaybettiğini ve sendikalı oranının düşük olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), şubat ayında en az 126 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen işçilerin sadece yüzde 0,79'unun sendikalı olduğu bildirildi.

İSİG, şubat ayına ait "iş cinayeti" verilerini yayımladı.

Verilere göre,  Şubat ayında en az 126 işçi hayatını kaybetti. Böylece 2026 yılının ilk iki ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 155, Şubat 129) 284'e oldu. Şubat ayında en çok iş cinayeti 27 ölümle inşaat iş kolunda meydana geldi. İkinci sırada 21 ölümle taşımacılık iş kolu, üçüncü sırada ise 12 ölümle ticaret/büro/eğitim iş kolu geliyor. İş cinayetlerine sektörel bakıldığında ise sanayide 49 işçi, hizmette 40 işçi, inşaatta 30 işçi ve tarımda 7 işçi hayatını kaybetti.

En çok iş cinayeti Denizli, İstanbul, Antalya, Erzurum, Hatay, Aydın, Kocaeli, Zonguldak, Amasya, Ankara, Bursa, Manisa, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa şehirlerinde meydana geldi.

İş cinayetlerinde ölenlerin 3'ünün kadın işçi olduğu tespit edildi. Ölen kadınların ikisinin sağlık birinin metal iş kollarında çalıştığı belirtildi.

Verilere göre, ölen işçilerin yüzde 0,79 sendika üyesi, yüzde 99,21'i ise sendikasız.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubat'ta 126 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:31:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Şubat'ta 126 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.