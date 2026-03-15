Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suça Sürüklenen Çocuklara Psikososyal Destek

15.03.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 673 çocuk, empati ve farkındalık kazandıran psikososyal destekle rehabilite edildi.

Kırklareli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Bürosunda görevli psikolog Fulya Mert, son 5 yılda suça sürüklenen 673 çocuğa psikososyal destek ve empati kazanımına yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik kapsamında suça sürüklenen çocukların yeniden topluma kazandırılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Hırsızlık, uyuşturucu suçları ve kasten işlenen suçlara karışan çocuklarla bireysel görüşmeler yaptıklarını belirten Mert, gerektiğinde aile görüşmeleri ve ev ziyaretleriyle süreci bütüncül şekilde ele aldıklarını ifade etti.

Çocuklara ilk aşamada işledikleri suçun sonuçlarına ilişkin farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Mert, empati çalışmalarının rehabilitasyon sürecinde önemli yer tuttuğunu vurguladı.

Mert, empati çalışmaları sayesinde çocukların olaylara farklı açıdan bakabilmesini, mağdurun ne yaşadığını, ne hissettiğini anlamasını sağlamaya çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Olaylara mağdurun penceresinden bakabilmeyi öğrenmeleri, neden oldukları olumsuz deneyimler hakkında farkındalık kazanmalarına yardımcı oluyor. Bu çalışmalar çocukların davranışlarını sorgulamalarına katkı sunuyor."

"Çocuklar çoğu zaman çevrenin mağduru"

Suça sürüklenen çocukların önemli bölümünün işledikleri suçun sonuçlarını tam olarak kavrayamadığını ifade eden Mert, çocukların çoğu zaman içinde bulundukları sosyal çevrenin etkisi altında kaldığını dile getirdi.

Kırklareli'nde çocuk suçlarında en çok hırsızlık dosyalarının öne çıktığına işaret eden Mert, bazı çocukların büyüdükleri çevrede bu davranışı sıradan bir durum gibi algılayabildiğini söyledi.

Ergenlik döneminde dürtüselliğin de suça sürüklenmede önemli faktör olduğuna dikkati çeken Mert, şunları kaydetti:

"Çocuklara öfke kontrolü, sabır ve sonuç odaklı düşünme becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Kırklareli'nde son 5 yılda 673 suça sürüklenen çocuğa psikososyal destek verdik."

Spor, sanat ve mesleki faaliyetler çocukların rehabilitasyon sürecine önemli katkı sağlıyor. Küçük başarılar bile çocukların hayatında önemli bir dönüm noktası olabiliyor."

Mert, suça karışmış çocuğun yeniden topluma kazandırıldığını görmenin mesleki motivasyonlarını artırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:04:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.