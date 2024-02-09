Sudan'da 4 Milyon Çocuk Yerinden Edildi - Son Dakika
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Sudan'da 4 Milyon Çocuk Yerinden Edildi

Sudan\'da 4 Milyon Çocuk Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'da dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakasının yaşandığını ve çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana 4 milyon çocuğun yerinden edildiğini bildirdi. Sudan'daki çatışmalar nedeniyle güvenlik sorunu yaşanırken, 700 binden fazla çocuk yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

09.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:29
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakasının Sudan'da görüldüğünü ve çatışmaların yaşandığı ülkede 4 milyon çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana durumun daha kötüye gittiğini belirten Elder, "Dünyanın en büyük çocuk yerinden edilme vakası Sudan'da görüldü. 4 milyon çocuk yerinden edilmiş durumda. Bu durum, her gün 13 bin çocuğun yerinden edildiği anlamına geliyor." dedi.

Elder, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle güvenliğin olmadığını, 700 binden fazla çocuğun yetersiz beslenmenin en tehlikeli durumuyla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Sudan'da nüfusun 3'te 2'sinin temel sağlık hizmetlerine erişemediğinin altını çizen Elder, "O halde bu, sağlık ve beslenme sistemlerini yok eden bir savaştır. Bu, savaş hukukuna saygı kavramını yok eden ve insanları öldüren bir savaştır." diye konuştu.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.

Kaynak: AA

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