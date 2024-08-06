Sudan'da ABD ve Sudan arasında ateşkes görüşmeleri

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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Burhan, X hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan bir telefon aldım." ifadesini kullandı.

Herhangi bir müzakereye başlamadan önce Sudan hükümetinin kaygılarının ele alınmasının gerektiğini belirten Burhan, Blinken'a "isyancı milislerin (ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri) Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'i kuşattığını, saldırdığını ve Zamzam Mülteci Kampındaki yerinden edilmiş insanlara gıda geçişini engellediğini" bildirdiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de, Bakan Blinken, Sudan ordusunun İsviçre'deki ateşkes görüşmelerine katılması gerektiğini söyledi.

Blinken, ateşkes görüşmelerinin; çatışmayı sona erdirmenin, kıtlığın yayılmasını önlemenin ve sivil siyasi süreci yeniden sağlamanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Nisan 2023'ten bu yana yaşanan yıkım ve tahribata dikkati çeken Blinken, Sudan halkının acılarını hafifletmek için çatışmaların acilen sona erdirilmesi ve engelsiz insani erişimin sağlanması gerektiğini belirtti.

ABD'nin Cenevre'de düzenlenecek müzakereye katılma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 23 Temmuz'da, Sudan ordusu ve HDK'yi ateşkes müzakereleri için 14 Ağustos'ta İsviçre'ye davet ettiğini bildirmişti.

Blinken, Cidde müzakere sürecinin önemine ve devam ettirilmesi gerektiğine işaret ederek ateşkes müzakerelerinin ABD ve Suudi Arabistan tarafından yürütüleceğini, aynı zamanda Afrika Birliği, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşmiş Milletlerin gözlemci olarak katılacağını belirtmişti.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi, 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.