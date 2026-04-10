Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan'da Acil Sağlık İhtiyacı Yüzde 41

10.04.2026 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSÖ, Sudan'da 21 milyon kişinin acil sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sudan Temsilcisi Shible Sahbani, Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların devam ettiği Sudan'da nüfusun yüzde 41'inin hayatta kalmak için acil sağlık yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sahbani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da 4. yılına giren savaşın, su ve sağlık gibi temel hizmetlere erişimi engellediğini belirten Sahbani, bu durumun ülkeyi dünyanın en büyük insani krizine sürüklediğini kaydetti.

Sahbani, "Sudan nüfusunun yüzde 41'i (yaklaşık 21 milyon kişi) hayatta kalmak için acil sağlık yardımına ihtiyaç duyuyor. Son zamanlardaki geri dönüşlere rağmen 13,6 milyon insan hala Sudan içinde veya komşu ülkelerde yerinden edilmiş durumda." dedi.

"DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik 217 saldırıyı doğruladı"

DSÖ'nün, 3 yıldır devam eden savaşta sağlık hizmetlerine yönelik 217 saldırıyı doğruladığını belirten Sahbani, bu saldırılarda 2 bin 52 ölüm ve 810 yaralanma yaşandığını aktardı.

Sahbani, "Saldırıların 16'sı son 3 ayda gerçekleşti ve bu saldırılar, 194 ölüm ile 320 yaralanmaya yol açtı. 2025 yılının başından bu yana saldırıların sıklığı ve ölümcüllüğü arttı." diye konuştu.

Salgınların yayıldığına da işaret eden Sahbani, birçok eyalette sıtma, dang humması, kızamık, çocuk felci ve difteri hastalıklarının bildirildiğini söyledi.

Sahbani, DSÖ'nün Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da sürekli sağlık desteği sağladığını belirtti.

Sudan'da sağlık sektörünün 2026'da insani yardım müdahalesi için 325,3 milyon dolara, DSÖ'nün ise 167 milyon dolara ihtiyacı olduğuna işaret eden Sahbani, "DSÖ, erişilebilir eyaletlerde sağlık sisteminin erken iyileşmesini ve rehabilitasyonunu desteklerken insani krize müdahale etmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Sudan, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 16:44:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sudan'da Acil Sağlık İhtiyacı Yüzde 41 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.