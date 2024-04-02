Sudan\'da Çatışmalar Nedeniyle Sokak İftarları Yapılamıyor

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ÇEKİM TARİHİ: 1 Nisan 2024

1. İftar yapan insanların çeşitli görüntüleri

3. İftar yapan insanların çeşitli görüntüleri

5. İftardan çeşitli görüntüler

Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor.

Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek.

"Önceden iftarı sokakta yapardık, ama bu yıl çatışmalar yüzünden bunu yapmak zorlaştı. Bunun başlıca nedeni bölge sakinlerinin çoğunun evlerinde olmaması ve güvenlik eksikliği. Burada bir kişi rastgele bir mermiye ya da bombaya hedef olabilir."

"Eskiden sokak iftarını özlemle beklerdik. Yoldan geçen herkesi bizimle iftarı paylaşmaya davet ederdik. Bu, bize miras kalan bir gelenekti. Ancak savaş nedeniyle bu gelenek bu yıl ortadan kalktı."

Sokak iftarları, Ramazan sofrasını aynı mahalledeki komşular ve onların potansiyel misafirleriyle, hatta yoldan geçenlerle birlikte paylaşma fikrine dayanıyor. Bu gelenek, temelde insanlar arasında dayanışma ve eşitlik değerlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında ölümcül çatışmalara sahne oluyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hartum'dan bildiriyor. (XHTV)