Sudan Devlet Başkanı, BM'yi insani yardım için baskı yapmaya çağırdı - Son Dakika
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Sudan Devlet Başkanı, BM'yi insani yardım için baskı yapmaya çağırdı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, BM'yi ülkede devam eden savaştan etkilenenlere insani yardım girişine izin verilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üzerinde baskı yapmaya çağırdı. Sudan'daki iç savaşta 18.800'den fazla kişi hayatını kaybetti, 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

30.08.2024 10:17
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PORT Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Birleşmiş Milletleri (BM), ülkede devam eden savaştan etkilenenlere insani yardım girişine izin verilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) üzerinde "baskı uygulamaya" çağırdı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, ülkenin doğusundaki Port Sudan şehrinde bulunan ofisinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Mohammed'i kabul etti.

BM Genel Sekreteri Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ve Sudan Dışişleri Bakan Vekil Hüseyin Avad da görüşmede hazır bulundu.

Burhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mohammed'e, "ülkedeki durum ve hükümetin vatandaşlara insani yardım ulaştırmak için güvenli koridorlar açma yönünde gösterdiği çabalar" hakkında bilgi verdi.

Burhan, BM'yi, daha fazla çalışmaya, yardımın ulaşmasını engelleyen ve yardım konvoylarını ele geçiren "isyancılar (HDK) üzerinde baskı uygulamaya" çağırdı.

Mohammed ise Sudan'a ziyaretini ülkedeki gelişmeleri yakından takip etmek için gerçekleştiğini belirterek, Sudan hükümetinin ihtiyaç sahiplerine gıda dağıtımı konusundaki "işbirliğini" memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı, "ülkedeki insani krizi çözmenin ve çatışma bölgelerinde mahsur kalan Sudanlıları kurtarmanın insani alandaki tüm aktörlerin işbirliğini gerektirdiğini" vurguladı.

Mohammed'in, Çad'in doğusundaki Adre bölgesini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi yaklaşık 500 gündür devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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