Sudan\'da HDK\'nin Starlink İnternet Hizmeti Kullandığı İleri Sürüldü

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Elon Musk'a ait uydu internet hizmeti veren Starlink'i kullandığı ileri sürüldü.
Ülkenin batısındaki Darfur'daki insani yardım gönüllüleri ve görgü tanıkları, Sudan ordusuyla savaşan HDK'nin ağustos ayından bu yana Starlink teknolojisi erişimine sahip olduğunu belirtiyor.
HDK'nin, bir haftadır mobil internet ve telefon hizmetinin verilemediği ve milyonlarca insanın mağdur olduğu Sudan'a komşu ülkeler Çad ve Güney Sudan üzerinden firmaya ait çok sayıda uydu cihazını soktuğu ifade ediliyor.
Görgü tanıkları, bazı HDK üyelerinin, Starlink hizmetini kullanmaları karşılığında sivillerden saat başına 2 dolar ücret aldığını söyledi.
8 milyona yakın insanın yerinden edildiği Sudan'da, salgın ve kıtlık tehdidi, ekonomik kriz, sağlık ve eğitim sisteminin çökmesi gibi birçok sorunla mücadele eden Sudanlılar'ın, geçen hafta iletişim ve mobil internet ağlarının hizmet dışı kalması nedeniyle ülke içindeki ve dışındaki yakınları ile irtibatları kesildi.
Mobil bankacılık sisteminin de kesinti kaynaklı çalışamaması yurt dışındaki yakınlarının destekleriyle geçimlerini sürdüren binlerce aileyi zor durumda bıraktı.
HDK, telekomünikasyon şirketlerinin başkent Hartum'daki ana santrallerini kontrol altında tutuyor.
Sudan'daki çatışmanın her iki tarafı da MTN, Zain ve devlete ait Sudatel şirketlerini etkileyen internet kesintisinden birbirini sorumlu tutuyor.
Sudanlı Mühendisler Derneği, HDK'nin kalesi olan batıdaki Darfur bölgesinde internet kesintilerini gerekçe göstererek ülke genelinde interneti kestiğini bildirmişti.
Zain şirketinden yapılan açıklamada, Darfur'a interneti geri getirmemeleri durumunda HDK'nin interneti tüm ülkede engellemekte tehdit ettiğini açıklamıştı.
X sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de, "insanların temel hizmetlere erişmesini ve fon aktarmasını engellediğini" söylediği "kabul edilemez" iletişim kesintisini sert bir şekilde eleştirmişti.
Sudan'da iç savaş
Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.
HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.
Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.
BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.
Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, ''Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş'' dedi.
Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Akören beldesi girişinde ünlü bir restoran zincirinin asma tavanı bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Tavan parçalarının altında kalan 11 kişi yaralandı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından AK Parti'nin İBB Başkan adayı ve dönemin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u sorumlu tuttu. Karabat, Murat Kurum'un bakan olduğu 2019 yılında maden kapasitesinin artırılmasının onaylandığını ifade ederek, "O gün Bakanlık koltuğunda oturan Sayın Kurum görevini yapsaydı bugün bu facia yaşanmayacaktı" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
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