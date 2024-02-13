Sudan\'da HDK\'nin Starlink İnternet Hizmeti Kullandığı İleri Sürüldü

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Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Elon Musk'a ait uydu internet hizmeti veren Starlink'i kullandığı ileri sürüldü.

Ülkenin batısındaki Darfur'daki insani yardım gönüllüleri ve görgü tanıkları, Sudan ordusuyla savaşan HDK'nin ağustos ayından bu yana Starlink teknolojisi erişimine sahip olduğunu belirtiyor.

HDK'nin, bir haftadır mobil internet ve telefon hizmetinin verilemediği ve milyonlarca insanın mağdur olduğu Sudan'a komşu ülkeler Çad ve Güney Sudan üzerinden firmaya ait çok sayıda uydu cihazını soktuğu ifade ediliyor.

Görgü tanıkları, bazı HDK üyelerinin, Starlink hizmetini kullanmaları karşılığında sivillerden saat başına 2 dolar ücret aldığını söyledi.

8 milyona yakın insanın yerinden edildiği Sudan'da, salgın ve kıtlık tehdidi, ekonomik kriz, sağlık ve eğitim sisteminin çökmesi gibi birçok sorunla mücadele eden Sudanlılar'ın, geçen hafta iletişim ve mobil internet ağlarının hizmet dışı kalması nedeniyle ülke içindeki ve dışındaki yakınları ile irtibatları kesildi.

Mobil bankacılık sisteminin de kesinti kaynaklı çalışamaması yurt dışındaki yakınlarının destekleriyle geçimlerini sürdüren binlerce aileyi zor durumda bıraktı.

HDK, telekomünikasyon şirketlerinin başkent Hartum'daki ana santrallerini kontrol altında tutuyor.

Sudan'daki çatışmanın her iki tarafı da MTN, Zain ve devlete ait Sudatel şirketlerini etkileyen internet kesintisinden birbirini sorumlu tutuyor.

Sudanlı Mühendisler Derneği, HDK'nin kalesi olan batıdaki Darfur bölgesinde internet kesintilerini gerekçe göstererek ülke genelinde interneti kestiğini bildirmişti.

Zain şirketinden yapılan açıklamada, Darfur'a interneti geri getirmemeleri durumunda HDK'nin interneti tüm ülkede engellemekte tehdit ettiğini açıklamıştı.

X sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de, "insanların temel hizmetlere erişmesini ve fon aktarmasını engellediğini" söylediği "kabul edilemez" iletişim kesintisini sert bir şekilde eleştirmişti.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.