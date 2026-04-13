Sudan'da İnsani İhtiyaçlar Artıyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana çatışmaların yaşandığı Sudan'daki insani ihtiyaçların arttığı konusunda uyarıda bulundu.

IFRC, Sudan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sudan'daki çatışmaların neredeyse 3 yılı geride bıraktığı hatırlatılan açıklamada, ülkedeki yerinden edilme ve geri dönüş modellerindeki değişimlerin ülke genelinde hızla artan insani ihtiyaçlara neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sudan'da milyonlarca insan hem şiddetten kaçıyor hem de birçoğu harap olmuş topluluklarına geri dönüyor. Buna karşılık diğerleri yerinden edilmeye devam ediyor, bu da insani ihtiyaçları yeniden şekillendiriyor ve yardım kuruluşlarını gerçek zamanlı olarak uyum sağlamaya zorluyor. Sudan, milyonlarca insanın evlerinden zorla çıkarıldığı ve 2026'da tahmini 33 milyon insanın insani yardıma ihtiyaç duyduğu dünyanın en büyük yerinden edilme krizi olmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İhtiyaçların artmaya devam etmesine rağmen fonların azaldığı kaydedilen açıklamada, bu durumun insani yardım kuruluşlarının etkili bir şekilde yanıt verme yeteneğini tehdit ettiğine işaret edildi.

"İnsanların temel hizmetlerin artık mevcut olmadığı bölgelere geri döndüğünü görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IFRC'nin Sudan Delegasyon Başkanı Thierry Balloy, Sudan'da ihtiyaçların çok büyük olduğunu ve her gün değiştiğini belirtti.

Balloy, "Çoğunluğu çocuklarıyla yalnız kalan kadınlardan oluşan birçok aile son 3 yılda defalarca kaçtı. İnsanların temel hizmetlerin artık mevcut olmadığı bölgelere geri döndüğünü görüyoruz. Uluslararası toplumu dayanışma göstermeye ve insani yardım çalışmalarına destek vermeye çağırıyoruz. Sudan'daki etkilenen toplulukları bu krizle yalnız bırakamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.