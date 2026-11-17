Sudan ordusu, Batı Kurdufan'da HDK'nin 5 yerleşimli Es-Saatat bölgesini ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sudan ordusu, Batı Kurdufan'da HDK kontrolündeki 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesini ele geçirdiğini açıkladı. Ordu sözcüsü Muhammed Didan, Ebu Zabad'ın kuzeydoğusunda ilerlediklerini ve HDK mevzilerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti; HDK'den açıklama yok.
HARTUM/ Sudan ordusu, Batı Kurdufan eyaletinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesini ele geçirdiklerini açıkladı.
Sudan ordusunun özel harekat birlikleri sözcüsü Muhammed Didan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliklerin Ebu Zabad kentinin kuzeydoğusunda ilerlediğini belirtti.
Didan, 5 yerleşim yerini kapsayan Es-Saatat bölgesinde kontrolün sağlandığını, HDK'ye ait savunma hatları ve mevzilerin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
HDK'den henüz açıklama yapılmadı.
Sudan ordusuyla ittifak halindeki Silahlı Hareketler Ortak Gücü, 14 Kasım'da Batı Kurdufan'daki 8 bölgenin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini duyurmuştu.
Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.
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