Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan'da HDK'nın elindeki stratejik El-Cemame'yi geri aldı - Son Dakika
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Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan'da HDK'nın elindeki stratejik El-Cemame'yi geri aldı

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Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan'daki stratejik ticaret merkezi El-Cemame'de hakimiyeti HDK'dan geri aldı. Bu gelişme, ordunun temmuz sonundan bu yana Kuzey Kurdufan'da elde ettiği kazanımların ardından HDK'ya karşı en kapsamlı ilerlemelerden biri olarak değerlendiriliyor.

İSTANBUL (AA) – Sudan ordusu, Kuzey Kurdufan eyaletindeki stratejik ticaret merkezi El-Cemame'nin kontrolünü yeniden ele geçirdi.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki yeni bir bölgeyi ele geçirdi.

Ordu, stratejik konumdaki El-Cemame'de hakimiyeti yeniden sağladı.

Söz konusu gelişme, ordunun son dönemde HDK'ya karşı gerçekleştirdiği en kapsamlı ilerlemelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ordu, temmuz sonundan bu yana Kuzey Kurdufan'da önemli kazanımlar elde etmişti.

Kuzey, Batı ve Güney Kurdufan eyaletlerinden oluşan Kurdufan bölgesi, Sudan ordusu ile HDK arasında çatışmaların yoğunlaştığı alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında Nisan 2023'te başlayan savaş nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşların tahminlerine göre yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA
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