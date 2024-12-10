Sui Blokzinciri, Yeni Ortaklıklar ve Entegrasyonlarla Gücünü Artırıyor

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SUİ Vakfı tarafından geliştirilen Katman-1 blokzinciri Sui, yeni güncellemelerini paylaştı. Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sui, NFT ve dijital koleksiyonlar alanında kayda değer bir ortaklığa imza attı. Sweet ile ortaklık kuran ağı, Major League Soccer'ı (MLS) ağına taşıdı. Maç özetlerini içeren dijital varlıkları toplamasını ve alıp satmasını mümkün kılan MLS QUEST isimli kampanyası için işlem hızı ve verimli süreçleriyle öne çıkan NFT teknolojisinden yararlanıldı" belirtildi.

Şirket açıklamasında, bu önemli dönüm noktasının, küresel piyasalarda Sui tabanlı merkeziyetsiz uygulamaların bilinirliğinin arttığına işaret ettiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda tamamladığı Circle (USDC) stabilcoin'inin yerel entegrasyonundan sonra First Digital Labs ile de anlaşan blokzinciri, özellikle Asya'da yaygın olarak kullanılan FDUSD stabilcoin'ini de ekosistemine entegre etti. FDUSD, Sui ağına yerel olarak entegre edilen dördüncü yaygın kullanılan stabilcoin olduğunu söyledi.

YENİ ENTEGRASYONUYLA GENİŞLEMEYE DEVAM ETTİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Move programlama diliyle geliştirilen, sunduğu yüksek ölçeklenebilirlikle hızlı büyüyen ve toplam kilitli değer (TVL) bakımından 1,5 milyar dolar eşiğine yaklaşan Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui'nin yılın son haftalarında tamamladığı son işbirliği de Phantom Wallet entegrasyonu oldu. Her ay 7 milyonu aşkın Web3 kullanıcısı tarafından aktif olarak kullanılan çok zincirli bağımsız kripto cüzdanı Phantom Wallet'ı entegre eden Sui ağı; yalnızca Solana, Bitcoin ve Ethereum'u destekleyen güçlü bir cüzdan projesinin kabul ettiği dördüncü ağ olarak Katman-1 blokzinciri konumunu sağlamlaştırdı."

Şirket tarafından yayımlanan açıklamada, imza attığı son gelişmelerle küresel blokzinciri sektörünün geleceğini şekillendirmeye hazır bir proje olan Sui'nin ilerleyen dönemde de kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye ve DeFi, oyun, NFT'ler ve diğer alanlardaki etki alanını genişletmeye devam edeceği belirtildi.