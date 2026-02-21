Süleymanpaşa\'da Sahur Bandosu

Tekirdağ'da vatandaşlar, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından oluşturulan "sahur bandosu"nun çaldığı marşlarla sahura kaldırıldı.

Belediye tarafından ramazan ayında vatandaşları sahura kaldırmak amacıyla oluşturulan bando takımı, Altınova Mahallesi'nde sokakları dolaşarak çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Sahur saatinde sokak aralarında gezen bando takımını gören vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden marşları dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazan ayı boyunca sahur etkinliklerinin devam edeceğini belirten Nallar, "Bando ekibi ramazan boyunca vatandaşları sahura kaldıracak. Şehirde yaşayan yerel müzisyenlerden oluşturulan ekiplerle her gece farklı bir mahallede bu etkinliği yapacağız. Geleneksel sokak iftarlarımız devam ediyor. Bunun yanında sahurdaki programlarımızla da vatandaşlarımızın güzel bir ramazan geçirmesi için gayret ediyoruz." diye konuştu.