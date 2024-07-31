Sultanbeyli'de Bitişik Binalarda Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

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Sultanbeyli'de bitişik haldeki iki binanın çatılarındaki yangın hasara yol açtı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yangın bitişiğindeki binanın çatısına da sirayet etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, iki binada hasar oluştu.