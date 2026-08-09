Sultanbeyli'de Park Halindeki Araçlar Yanarak Kaza Oldu
Sultanbeyli'de bir otomobil, park halindeki araçlara çarptı ve çıkan yangın söndürüldü.
Sultanbeyli'de bir otomobilin, park halindeki araçlara çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PFA 510 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak park halindeki minibüs ve otomobile çarptı.
Kazada metrelerce sürüklenen minibüs, dere yatağının etrafındaki bariyerlerin üstüne çıkarak durdu.
Çarpmanın şiddetiyle minibüs ve 34 PFA 510 plakalı otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 34 PFA 510 plakalı otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü olay yerinden kaçtı.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda çıkan yangın söndürüldü.
Yangında büyük çapta hasar gören minibüs ve otomobil, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirlenen 34 PFA 510 plakalı otomobilin sürücüsünün polis ekiplerince yakalandığı öğrenildi.
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