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Sultanbeyli'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan barakada çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sultanbeyli\'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
15.01.2024 - 09:06,
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Murat SOLAK/ SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
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İş Kazası, İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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