Sultanbeyli\'de çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Murat SOLAK/ SULTANBEYLİ'DE çelik yapı malzemeleri üreten bir iş yerinin yanında bulunan ve işçilerin kaldığı barakada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.