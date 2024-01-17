 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultanbeyli'de yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Iğdır'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultanbeyli'de yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Iğdır'da defnedildi

Sultanbeyli'de çıkan yangında hayatını kaybeden işçilerden Murat Çolak'ın cenazesi, Iğdır'da toprağa verildi. Cenaze, Halfeli Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Yangında ağır yaralanan Fırat Karadağ ise Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altında.

Sultanbeyli\'de yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Iğdır\'da defnedildi
17.01.2024 - 20:47,  Güncelleme: 20:51
Abone Ol

Sultanbeyli'de, kaldıkları konteynerde çıkan yangında yaşamını yitiren işçilerden Murat Çolak'ın (23) cenazesi, Iğdır'da toprağa verildi.

Çolak'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, İstanbul'dan kara yoluyla Halfeli beldesindeki babaevine getirilerek, helallik alındı.

Cenaze, Halfeli Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Burada Çolak'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Bu arada yangında ağır yaralanan ve Çolak'ın akrabası olan Fırat Karadağ'ın, sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi yanık yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Sarayburnu Sokak'ta, 15 Ocak'ta metal üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, patlama sonucu çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Halfeli, Karadağ, Fırat, Iğdır, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Iğdır'da defnedildi - Son Dakika


20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25
TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59
Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52
AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50
Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK

Son Dakika
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
18:59 Bomba iddia! Icardi Türkiye'den ayrılmak istiyor
17:52 AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ oldu
17:50 Tur 90+6. dakikada geldi! Nefes kesen maçta gülen taraf Gaziantep FK
17:25 Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda Canan Karatay'ı dolandıran şahıs yakalandı
17:21 Ertelenen Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç, Murat Kurum'a yer işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 21:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Sultanbeyli'de yangında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Iğdır'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement