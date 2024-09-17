Sultanbeyli'den Üniversite Öğrencilerine Abonman Desteği

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Sultanbeyli Belediyesi ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerinin İstanbulkart abonman ücretini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine eğitim yılı boyunca ücretsiz abonman desteği sunulan projede başvurular bugün başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Sultanbeyli'de ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine abonman desteği vereceğiz. Yeni kazanan, eğitimine üst sınıfta devam eden fark etmeksizin Sultanbeylili gençlerimizin İstanbulkart abonman ücretini biz karşılayacağız. Üstelik bu hizmetimize eğitim yılı boyunca devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tombaş, ayrıca üniversiteyi yeni kazanan tüm gençlere 10 bin lira başarı ödülü vaatlerini de kısa zaman içerisinde hayata geçireceklerini belirterek, her adımda gençlerin yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.