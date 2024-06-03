Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi öğrencilerinin kısa filmleri gala gösteriminde - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi öğrencilerinin kısa filmleri gala gösteriminde

Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi öğrencilerinin kısa filmleri gala gösteriminde

Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi'nde eğitim alan 80 öğrencinin hazırladığı 6 kısa filmin gala gösterimi, Sultangazi Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti. Sultanbeyli Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve sinema dünyasından birçok ismin katıldığı galada, öğrencilerin filmleri izlendi. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, şehirlerin kültürel, sosyal ve eğitim alanındaki faaliyetlerle daha güçlü olacağına inandığını belirtti.

03.06.2024 17:24
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Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi'nde eğitim alan 80 öğrencinin hazırladığı 6 kısa filmin gala gösterimi, Sultangazi Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "360 Derece", "İnsaf", "Ekran", "Açlık", "Tabuttan Hikayeler" ve "Sandığa Gömülen" filmlerinin gösterildiği galaya Sultanbeyli Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, şehirlerin kültürel, sosyal ve eğitim alanındaki faaliyetlerle çok daha güçlü olacağına inandığını belirterek "Yaklaşık 8 aydır eğitimlerimiz devam ediyor. Bu eğitimlerimizde 3 aşamada, alanında yetkin isimler eğitimler verdi. Öncelikle drama ve canlandırma konusunda, sonra da senaryo yazma konusunda dersler aldılar ki bunlar sinemanın en önemli aşamaları. Tabii ki bir de kamera arkası vardı. Sultangazi'yi, Sultan Şehir yapmak için gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Senaryo yazarlığı, yönetmenlik ve oyunculuk olarak üç bölümden oluşan akademide Sinan Akcan, Atilla Ünsal, Yeşim Tonbaz, İlker Okumuş, Ömer Yıldırım, Şahin Öztürk, Kayhan Başoğlu ve Ali İlhan gibi isimler ders veriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi Sinema Akademisi öğrencilerinin kısa filmleri gala gösteriminde - Son Dakika

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