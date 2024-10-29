Sultangazi'de Ambulans ile Otomobil Çarpıştı

Sultangazi'de, özel hastaneye ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar meydana geldi.
Cebeci Mahallesi'nde özel bir hastaneye ait 34 JP 4490 plakalı ambulans, Atatürk Bulvarı kavşağındaki trafik ışıklarında 34 HVK 472 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluşurken caddede trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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