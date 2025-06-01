Sultangazi'de Boğulma Olayı

Sultangazi'de serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğuldu.
Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Alibey Barajı'na yeğeniyle giden İsmail Deliduman (65), bir süre sonra serinlemek için suya girdi.
Deliduman'ın suda kaybolması üzerine yeğeni polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye su altı arama ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarının ardından İsmail Deliduman'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Deliduman'ın cenazesi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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